«Феррари» объявила о партнёрстве с японской компанией Rakuten с сезона-2027

«Феррари» объявила о новом многолетнем глобальном партнёрстве с компанией Rakuten, которая с 1 января 2027 года станет партнёром команды в категориях телекоммуникаций и электронной коммерции.

Японская технологическая компания, основанная в Токио в 1997 году, объединит «глобальный охват и спортивное наследие» «Феррари» со своей технологической сетью и обширной экосистемой. Партнёрство также предполагает сотрудничество с Rakuten Symphony, которое будет использовать глобальную платформу Формулы-1 для развития новых деловых связей, демонстрации технологических возможностей и поиска возможностей для межотраслевых инноваций.

«Приветствовать Rakuten в «Феррари» — это возможность объединить два бренда с сильным глобальным присутствием и общей верой в силу инноваций. Rakuten построила исключительную цифровую экосистему и привносит технологические возможности, которые могут открыть для нас новые способы создавать ценность за пределами трассы. Мы с нетерпением ждём совместной работы с 2027 года и изучения возможностей, которые это партнёрство может создать для обеих наших организаций и сообществ по всему миру», — приводит слова директора по гоночным доходам «Феррари» Лоренцо Джорджетти пресс-служба команды.