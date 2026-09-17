Бывший сотрудник «Мерседеса» Майк Эллиот назначен техническим директором «Альпин»

Команда «Альпин» на официальном сайте объявила о назначении Майка Эллиота на должность технического директора. Специалист будет руководить техническими и инженерными функциями на базе команды в Энстоуне.

Эллиот возвращается в Энстоун, где ранее работал главным аэродинамиком с 2008 по 2012 год. Он проработал в Формуле-1 23 года в «Рено», «Макларене» и «Мерседесе», где занимал должность технического директора. За карьеру он участвовал в завоевании восьми титулов в Кубке конструкторов и восьми личных чемпионских титулов.

Приход Эллиота в Энстоун расширяет технические возможности команды, которая стремится развить результаты на трассе и сократить отставание от топ-4 команд.