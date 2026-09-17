Фестиваль «Сириус Автодром 2026» пройдёт 26 сентября

В субботу, 26 сентября, на федеральной территории «Сириус» состоится фестиваль «Сириус Автодром 2026», приуроченный ко дню рождения гоночной трассы. Фестиваль пройдёт в четвёртый раз.

Автомобильная выставка займёт основную часть территории фестиваля и расположится на нескольких площадках. На одной из них будут собраны спорткары и городская классика, самые яркие машины поборются за «Приз зрительских симпатий».

Фото: Пресс-служба Сириус Автодрома

В середине дня гости смогут прогуляться по старт-финишной прямой гоночной трассы и сфотографироваться с автопарком «Сириус Автодрома», который включает Ferrari 458 Italia, Lamborghini Huracan, BMW M5 CS, Tesla Model S Plaid, Porsche 911 Carrera S и другие спорткары. Затем на трассе начнутся заезды. На площадке автодилеров будут рассказывать о моделях автомобилей и предоставят возможность пройти тест-драйвы.

Фото: Пресс-служба Сириус Автодрома

В зоне мотокультуры, помимо мотоциклов, можно будет увидеть коллекцию гитар музыканта Сергея Бобунца и попробовать себя в роли барабанщика. В течение дня местная федерация мотоспорта проведёт занятия для юных райдеров: закрепит знания о правилах дорожного движения и проведёт тренировки на интерактивных симуляторах.

Фото: Пресс-служба Сириус Автодрома

На центральной сцене выступят диджей Мафон, группа «ТакихНеТ» и Леха Скор. Также запланированы площадки «Наука и инновации», развлекательные и спортивные активности, арт-пространство и мотозона. Для гостей будут работать точки питания.

Расписание (возможны изменения):

12:00 – 19:00 — работа площадок фестиваля;

12:00 – 19:30 — сцена: DJ Мафон, Леха Скор, группа «ТакихНеТ»;

12:30 – 16:30 — автомобильная выставка;

16:00 – 16:30 — прогулка по старт-финишной прямой гоночной трассы;

17:00 – 19:00 — заезды на гоночной трассе.