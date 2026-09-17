Ландо Норрис рассказал, с каким вызовом столкнутся пилоты в спринтерский уикенд в Монако

Пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался о вызове, который возникнет на Гран-при Монако в 2027 году, где впервые в истории Формулы-1 пройдёт спринтерская гонка. Календарь на сезон-2027 был представлен в среду, и Монако стал одним из 10 этапов со спринтом.

«Интересно, интересно. Думаю, главное, что теперь у нас будут первая тренировка и [спринтерская] квалификация в пятницу, а это уже само по себе испытание. В гонке в воскресенье или спринте, очевидно, не так много всего происходит. Но сложность заключается в том, что у нас будет всего одна тренировка, а затем сразу квалификация. Думаю, в Монако такого раньше никогда не было.

Нам придётся больше полагаться на данные, собранные в этом году, и, очевидно, для нас, гонщиков, это усложняет задачу. У тебя не так много времени, чтобы постепенно наращивать темп, поэтому, вероятно, придётся раньше идти на больший риск. Именно тогда становится заметнее разница между теми, кто способен быстро освоиться, попробовать разные вещи и ехать на 99% своих возможностей, не переходя на 103-104%. Потому что в Монако, когда достигаешь предела, всё заканчивается», — приводит слова Норриса издание RacingNews365.