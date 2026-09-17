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Ральф Шумахер: сложилось впечатление, что в Испании Фредерик Вассёр был раздражён

Ральф Шумахер: сложилось впечатление, что в Испании Фредерик Вассёр был раздражён
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Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер заявил, что во время уикенда Гран-при Испании почувствовал, что руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр был раздражён ошибками пилотов команды.

«Во время нашего интервью вчера у меня сложилось ощущение, что Фред Вассёр был раздражён и явно говорил об ошибках. Это должно прекратиться, если они пытаются догнать «Мерседес», — приводит слова Шумахера издание GPblog.

Шумахер, работавший в Мадриде, связал настроение Вассёра с неудачным Гран-при Италии, где Хэмилтон и Леклер боролись с самого старта, а Леклер сошёл после аварии на втором круге. По мнению Шумахера, ответственность лежит на пилотах, а не на операционной работе команды.

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Источник: в Маранелло руководителя «Феррари» Фредерика Вассёра называют Наполеоном
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