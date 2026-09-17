Эксперт Sky Sports: решение по гонкам на Ближнем Востоке могут принять после сентября

Вопрос с проведением двух финальных этапов сезона в Катаре и Абу-Даби остаётся открытым. По словам Крейга Слейтера из Sky Sports F1, Формула-1 максимально отложит решение о судьбе финала сезона.

«Самая последняя информация, которую я получил, заключается в том, что Катар и Абу-Даби по-прежнему остаются в календаре этого года. Есть явное намерение провести там гонки. Более того, согласно последним данным, решение вовсе не обязательно принимать в середине или в конце этого месяца. У Формулы-1 есть больше времени для того, чтобы определиться.

Насколько мы понимаем, если обе гонки придётся отменить, завершить сезон могут в Имоле. При этом, насколько мне известно, решение может быть принято довольно поздно. Если Катар и Абу-Даби всё же получится провести в конце сезона, Формула-1 готова компенсировать Имоле расходы, которые автодром понесёт при подготовке к возможному этапу», — сказал Слейтер в эфире Sky Sports.