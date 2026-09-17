«Полное неуважение». Баньяя раскритиковал журналистов за публикацию приватного разговора

Двукратный чемпион MotoGP Франческо Баньяя прокомментировал ситуацию вокруг видео, показанного DAZN España, в котором он обсуждал с пилотом Фабио Ди Джаннантонио проблемы с мотоциклом GP26 и заявил, что команда не позволяет ему использовать базовые настройки. На пресс-конференции в Австрии перед Гран-при Баньяя выразил недовольство произошедшим.

«Меня часто спрашивают, поддерживает ли меня команда, и я всегда отвечал, что да. При этом то, что произошло на последней гонке в Мизано, я считаю совершенно неуважительным поступком со стороны DAZN. Но вышло как вышло. Распространённое видео не было частью прямой трансляции и вырвано из контекста. Кроме того, оно было неполным — мы говорили совсем о другом. Последние слова, которые я произнёс, были не самыми удачными. Но у каждого бывают тяжёлые моменты, каждый испытывает разочарование и фрустрацию, и иногда мы выражаем свои мысли не лучшим образом.

«Дукати» всегда оказывала мне большую поддержку. Я хотел сказать, что столько раз пытался что-то поставить и снять с мотоцикла, что теперь «Дукати» уже не позволяет мне постоянно менять настройки. Но только потому, что я уже делал это множество раз. То, что вырвалось у меня изо рта, было неправильно. А то, что произошло после, стало для меня настоящей катастрофой, потому что я воспринял это как полное неуважение. Я всегда старался поддерживать хорошие отношения с журналистами.

Понятно, что вы можете взять наши слова и опубликовать их так, как хотите. Три слова могут приобрести совершенно разный смысл — как положительный, так и отрицательный. Поэтому именно вы должны быть прозрачными в этом вопросе и понимать, что мы на самом деле говорим. Но я понимаю, что иногда важно придумать хороший кликбейтный заголовок, потому что так всё устроено. Я всегда стараюсь быть максимально открытым и честным. Но теперь постараюсь быть менее открытым.

Мы говорили об этом вчера. Если смотреть на то, как всё было показано по телевидению, ситуация выглядит ужасно, однако я всегда говорил, что меня поддерживают. В «Дукати» знают, что я имею в виду, и знают, что я не сумасшедший. Я прошу прощения за использованные слова, но мои отношения с «Дукати» по-прежнему остаются хорошими», — приводит слова Баньяи издание FormulaPassion.