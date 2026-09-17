Промоутер ГП Австралии исключил Мельбурн из числа возможных открывающих этапов сезона-2027

Гран-при Австралии в 2027 году не сможет заменить Бахрейн в качестве стартового этапа чемпионата, если гонка в Сахире не состоится в запланированные сроки. Глава Австралийской корпорации Гран-при Трэвис Олд заявил, что перенос этапа из Мельбурна на более раннюю дату будет затруднителен.

В официальном календаре Формулы-1 на 2027 год Гран-при Австралии запланирован на 2-4 апреля и должен стать третьим этапом сезона после Бахрейна и Саудовской Аравии. При этом проведение первых двух гонок остаётся под вопросом на фоне нестабильной ситуации на Ближнем Востоке.

Ранее одним из возможных вариантов на случай отмены или переноса этапов в Бахрейне и Саудовской Аравии называли досрочное проведение австралийского, японского и китайского Гран-при. Однако Олд отметил, что даты гонки в Мельбурне уже практически зафиксированы.

«Наша дата уже закреплена — 1-4 апреля, и очевидно, что за моей спиной строится крупный объект, у которого есть определённые сроки. Поэтому мы практически привязаны к датам c 1 по 4 апреля. Думаю, сейчас нам было бы сложно перенести эту дату», — приводит слова Олда издание Speedcafe.