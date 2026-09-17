Льюис Хэмилтон: никогда не просил заменить кого-либо из членов моей команды

Семикратный чемпион мира, пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон опроверг сообщения о том, что просил заменить сотрудников команды.

«Я видел некоторые публикации, которые появились в последнее время, и хочу прояснить ситуацию. Я никогда не просил заменить кого-либо из членов моей команды. Все, с кем я работаю, каждый день усердно трудятся, и именно их преданность делу помогает нам двигаться вперёд.

Я всегда стараюсь поддерживать людей и помогать им становиться лучшей версией себя или хотя бы увидеть свои сильные стороны. Возможно, мне не всегда это удаётся, но именно этого я хочу добиться, и именно ради этого я здесь. Мы все работаем вместе, и так будет продолжаться», — написал Хэмилтон в социальной сети.