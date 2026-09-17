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Леклер рассказал о состоянии обновлённого двигателя «Феррари» после аварии на ГП Италии

Леклер рассказал о состоянии обновлённого двигателя «Феррари» после аварии на ГП Италии
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер пока не знает, удастся ли команде сохранить модернизированный двигатель, который использовался в его машине во время серьёзной аварии на Гран-при Италии.

«Насколько мне известно, сейчас её всё ещё проверяют, так что посмотрим. Пока я не знаю. Если нам удастся его сохранить, будет отлично. Если нет, то, вероятно, в какой-то момент я получу штраф», — приводит слова Леклера RacingNews365.

Ранее сообщалось, что в «Феррари» не исключают, что Леклеру придётся получить штраф за установку нового двигателя уже в Баку. Азербайджанский этап может быть подходящим местом для такой замены из-за конфигурации трассы, на которой старт с более низкой позиции считается менее критичным.

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