«Большое эго». Юки Цунода назвал главную ошибку после перехода в «Ред Булл» в сезоне-2025

Бывший пилот «Ред Булл» Юки Цунода рассказал, почему после перехода в команду в 2025 году ему было сложно адаптироваться, и признал, что слишком сильно ориентировался на настройки напарника Макса Ферстаппена.

«Что касается меня, то у меня достаточно большое эго, чтобы не менять свой стиль пилотирования. Я знаю, что делаю за рулём, и верю в себя. Никогда не пытаюсь менять свой стиль пилотирования под других гонщиков, даже если речь идёт о конкурентоспособном и быстром пилоте.

Очевидно, с Максом всё иначе. Он чемпион мира, он многого добился, и я всё равно многому научился, наблюдая за его пилотированием. Мой основной стиль пилотирования остался прежним. И в какой-то момент, наверное, впервые за всё время с начала моей карьеры, я задумался об изменении стиля пилотирования и попытался делать что-то похожее на Макса. Но, с моей точки зрения, если просто посмотреть на данные, я не увидел большой разницы в пилотировании.

Главное, что я делал и что сейчас считаю своей главной ошибкой прошлого года, — пытался повторять настройки, которые использовал он. Даже понимая, что иногда, когда я чувствую сильную избыточную поворачиваемость машины, его настройки теоретически делают её ещё хуже, более чувствительной при смене направления или заставляют её сильнее скользить.

Я всё равно склонен выбирать такие настройки, хотя уже испытываю проблемы с избыточной поворачиваемостью. Иногда может происходить и обратное. Даже если я испытываю проблемы с недостаточной поворачиваемостью, его машина имеет ещё большую недостаточную поворачиваемость. Я пытаюсь повторять эти настройки», — сказал Цунода в подкасте Beyond The Grid.