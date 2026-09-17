Ферстаппен — о карьере Робина Райкконена: немного напоминает мне о том, как рос я

Четырёхкратный чемпион мира Формулы-1 Макс Ферстаппен прокомментировал переход сына Кими Райкконена, последнего чемпиона за «Феррари», Робина Райкконена в гоночную академию «Ред Булл» и рассказал о встрече с ним и его отцом в Монце.

«Дать ему несколько советов? Думаю, он и так получает отличные советы от своего отца. Я также немного поговорил с ними перед гонкой в Монце, поскольку они присутствовали там. Здорово видеть его. Я знал, что он собирается подписать контракт. Конечно, для парня это здорово — подписать контракт с командой Формулы-1, но в конечном счёте действительно важны только результаты. Нужно сосредоточиться на том, что тебя ждёт в картинге. Уверен, он и Кими часто об этом говорят, так что мне не о чем беспокоиться.

Они очень сосредоточены на результатах и на том, чтобы он постоянно учился и совершенствовался. Мне также нравится, что он участвует в разных видах гонок: неважно, на чём он выступает, Кими предоставляет ему технику, а он делает свою работу. За этим приятно наблюдать, потому что это немного напоминает мне о том, как рос я: я гонялся на всём подряд, и неважно было, на чём именно. Думаю, это очень важно для собственного развития и для контроля над машиной в целом. Это действительно здорово. И замечательно, что он является частью семьи «Ред Булл». Конечно, надеюсь, что он продолжит развиваться и становиться лучше год за годом», — приводит слова Ферстаппена издание FormulaPassion.