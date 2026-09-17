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Антонелли — об отношении к Ферстаппену: чемпион как на трассе, так и за её пределами

Антонелли — об отношении к Ферстаппену: чемпион как на трассе, так и за её пределами
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Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли рассказал об отношении четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена к соперникам.

«Я всегда с удовольствием прислушиваюсь к советам Макса. Они всегда нужны, особенно в определённых ситуациях. Макс — отличный человек, и приятно видеть, что он так высоко меня ценит. В Монце он подошёл поздравить меня после гонки, как и Ландо. Именно такое отношение показывает, что Макс является чемпионом как на трассе, так и за её пределами.

Несмотря на свои достижения и уровень мастерства, он исключительный человек. Не все видят эту его сторону, хотя в последние годы многие смогли её узнать. Когда ты действительно узнаёшь его поближе, то понимаешь, что он отличный человек не только как гонщик», — приводит слова Антонелли издание Automoto.it.

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