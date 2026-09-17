Вурц защитил проектировщиков «Мадринга» на фоне активной критики автодрома

Председатель Ассоциации гонщиков Гран-при (GPDA) Алекс Вурц объяснил, почему при проектировании трассы необходимо учитывать множество ограничений, и оценил возможности для улучшения «Мадринга» после критики конфигурации автодрома.

«Проектирование трассы не сводится к тому, чтобы просто провести несколько линий на листе формата A3, A4 или в программе. Нужно учитывать особенности рельефа, состояние грунта, границы земельных участков, правила пожарной безопасности конкретной страны. Нужно вести бизнес, то есть предусмотреть размещение зрителей, всех маршалов и так далее. Нужно понимать, как будут перемещаться зрители, правильно рассчитывать размеры всех этих объектов. Нужно учитывать инфраструктуру над трассой, рядом с ней и под ней, возможность строительства и бюджетные ограничения. Список ограничений огромен.

Половина трассы находится на территории выставочного центра, и, думаю, возможности этого пространства были использованы максимально эффективно. Мы не можем просить промоутера перенести отдельные выставочные павильоны, это было бы слишком сложно. Поэтому эти 90-градусные повороты, возможно, не совсем соответствуют нашим предпочтениям, но некоторые из этих решений мы можем уважать», — приводит слова Вурца издание RacingNews365.