Росберг поддержал предложение изменить правила пит-стопов во время VSC

Чемпион мира Формулы-1 Нико Росберг предложил изменить правила проведения пит-стопов во время режима виртуальной машины безопасности.

«Проблема в том, что мы терпеть не можем, когда машины круг за кругом едут за машиной безопасности. Это самое скучное, что есть в автоспорте. Именно поэтому и появилась виртуальная машина безопасности, чтобы снижать скорость машин на трассе при небольших опасностях. Как сейчас, в случае с Лэнсом Строллом, поскольку он почти уже убрался с трассы. Просто потребовалось немного времени, чтобы его убрать, и всё. Виртуальная машина безопасности по-прежнему является отличным решением. Но есть несколько хороших идей, которые, возможно, стоит рассмотреть.

Например, во время режима VSC можно было бы закрывать пит-лейн. Тогда никто не получал бы возможности воспользоваться этим режимом в свою пользу. Или почему бы не сделать так, чтобы во время VSC лимит скорости в пит-лейне значительно снижался? Ведь всё дело во времени, которое теряется во время пит-стопа. Проблема в том, что при VSC потери времени на пит-стопе значительно меньше, потому что все машины на трассе едут очень медленно. Поэтому, заезжая в боксы, ты теряешь гораздо меньше времени относительно гонки, и именно в этом заключается главная проблема, из-за которой ситуация становится несправедливой.

Но если каким-то образом сделать так, чтобы во время VSC потери времени на пит-стопе были такими же, как без VSC, то есть каким-то образом замедлить тех, кто заезжает в боксы, это могло бы стать решением. Тогда всё было бы справедливо и одинаково для всех», — приводит слова Росберга Motorsport.