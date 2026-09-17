Норрис точно не примет участия в гонке «24 часа Ле-Мана» в 2027 году — GPblog

Действующий чемпион Формулы-1 и пилот «Макларена» Ландо Норрис не выступит в легендарной гонке «24 часа Ле-Мана» в сезоне-2027, несмотря на возможность совместить участие в марафоне с выступлениями в Формуле-1, сообщает GPblog.

Интерес к возможному дебюту Норриса в гонках на выносливость возник после его тестов нового гиперкара «Макларена» MCL-HY, который со следующего сезона будет выступать в чемпионате мира по гонкам на выносливость. После Гран-при Испании в Мадриде британец отправился в Португалию и принял участие в испытаниях машины на автодроме в Портимане.

При этом календарь Формулы-1 в 2027 году не пересекается с датами проведения «24 часов Ле-Мана» (с 9 по 13 июня). Теоретически это оставляло Норрису возможность принять участие в марафоне, однако для этого ему потребовалось бы специальное разрешение организаторов. Несмотря на это, источник подтверждает, что действующий чемпион Формулы-1 не выйдет на старт «24 часов Ле-Мана» в 2027 году.