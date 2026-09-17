«Это ведь не пикник на выходных». Култхард призвал Леклера серьёзнее относиться к Гран-при

Бывший пилот Формулы-1 Дэвид Култхард считает, что гонщику «Феррари» Шарлю Леклеру стоит меньше внимания уделять своему публичному образу и больше сосредоточиться на выступлениях в чемпионате.

«У нас есть Шарль Леклер, который выступает здесь уже несколько лет и невероятно быстр, настоящий образец гонщика. Он хорошо выглядит, у него образ семьянина, скоро появится ребёнок, собака в паддоке… На мой взгляд, если честно, это уже немного перебор. Это ведь не пикник на выходных, правда? Это Гран-при. Это серьёзное дело, это опасное дело. Но, наверное, так говорит представитель старшего поколения», — приводит слова Култхарда RacingNews365.