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«Это ведь не пикник на выходных». Култхард призвал Леклера серьёзнее относиться к Гран-при

«Это ведь не пикник на выходных». Култхард призвал Леклера серьёзнее относиться к Гран-при
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Бывший пилот Формулы-1 Дэвид Култхард считает, что гонщику «Феррари» Шарлю Леклеру стоит меньше внимания уделять своему публичному образу и больше сосредоточиться на выступлениях в чемпионате.

«У нас есть Шарль Леклер, который выступает здесь уже несколько лет и невероятно быстр, настоящий образец гонщика. Он хорошо выглядит, у него образ семьянина, скоро появится ребёнок, собака в паддоке… На мой взгляд, если честно, это уже немного перебор. Это ведь не пикник на выходных, правда? Это Гран-при. Это серьёзное дело, это опасное дело. Но, наверное, так говорит представитель старшего поколения», — приводит слова Култхарда RacingNews365.

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