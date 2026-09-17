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Россиянин Никита Бедрин заявлен участником тестов новичков «Инди Некст» в Индианаполисе

Россиянин Никита Бедрин заявлен участником тестов новичков «Инди Некст» в Индианаполисе
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Российский гонщик Никита Бедрин примет участие в тестах новичков серии «Инди Некст» на автодроме «Индианаполис Мотор Спидвей» 21 сентября. Бедрин будет работать за рулём машины Cape Motorsports, сообщает контент-специалист серии Эрик Смит на своей странице в социальной сети Х.

Всего в тестах примут участие 13 гонщиков, представляющих пять команд. Помимо Бедрина, за Cape Motorsports выступит Хосе Гарфиас.

В составе Andretti Global заявлены Джи-Три Аргирос, чемпионка F1 Academy 2024 года Эбби Пуллинг и Алекс Пауэлл, за AJ Foyt Racing выступит Тедди Муселла, а Chip Ganassi будет представлять Соута Арао. Ещё четыре пилота, Бруно Дель Пино, Леонардо Эскарпиони, Патрисио Гонсалес и Родриго Гонсалес, будут работать с HMD Motorsports.

Тестовая сессия пройдёт на дорожной конфигурации «Индианаполис Мотор Спидвей» с 18:00 до 00:00 мск.

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