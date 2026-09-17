«Приятная проблема». Руководитель «Рейсинг Буллз» — о составе пилотов на 2027 год

Руководитель «Рейсинг Буллз» Алан Пермейн признал, что команда пока не определилась с составом на сезон-2027. Среди вариантов он назвал напарников Лиама Лоусона и Арвида Линдблада, а также лидера чемпионата Формулы-2 Николу Цолова.

«Для нас пока немного рано, мы традиционно ждём чуть дольше. Мы пока никуда не торопимся и не испытываем давления, связанного с необходимостью объявлять состав на следующий год. Никола, конечно, тоже входит в число рассматриваемых нами вариантов, и он проводит невероятный сезон. Это его первый сезон в Формуле-2, и он лидирует в чемпионате. Так что у него всё складывается просто замечательно. При этом у меня также есть два потрясающих гонщика в лице Лиама и Арвида. Так что это приятная проблема», — приводит слова Пермейна RacingNews365.