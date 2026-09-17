Перес — о новой базе «Кадиллака»: за всю свою карьеру я никогда не видел ничего подобного

Пилот «Кадиллака» Серхио Перес посетил новую базу и высоко оценил инфраструктуру команды, которая дебютировала в Формуле-1 в сезоне-2026.

«Мы были на базе команды, и это действительно впечатляет. За всю свою карьеру я никогда не видел ничего подобного. Это действительно, действительно впечатляет. Было очень приятно всё это увидеть. Мы пообщались с инженерами и всеми, кто участвует в этом проекте, обсудили планы и всё остальное. Было приятно со всеми встретиться и пообщаться.

Прежде всего всё новое: оборудование, которым они располагают, платформы, то, насколько хорошо всё это объединено между собой, все различные подразделения. Это как новый дом, где всё очень хорошо организовано. Было действительно здорово всё это увидеть», — приводит слова Переса RacingNews365.