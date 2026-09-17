Вассёр — о стратегии «Феррари» в Испании: сделал бы абсолютно то же самое

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр объяснил решение команды использовать разные стратегии для Шарля Леклера и Льюиса Хэмилтона на Гран-при Испании. Француз отверг предположение, что «Скудерия» намеренно развела пилотов по тактике, чтобы избежать их возможной борьбы на трассе.

«Посмотрите. Ландо Норрис и Оскар Пиастри сделали то же самое. Джордж Расселл и Кими Антонелли сделали то же самое. Макс Ферстаппен и Лиам Лоусон сделали то же самое. Не думаю, что «Макларен» боялся столкновения Норриса и Пиастри.

Мы могли сделать много разных вещей, но, думаю, сегодня для нас лучшим вариантом было именно то, что мы сделали. Если бы мне пришлось провести эту гонку ещё раз, я бы сделал абсолютно то же самое. Потому что старт на мягких шинах в начале гонки не дал бы мне возможности предпринять что-то особенное. Я в итоге придерживался бы той же стратегии, что и пилоты впереди, и это было бы не слишком полезно, если учитывать, что обгонов не было. Поэтому стратегия с жёсткими и мягкими шинами была правильной, как и ожидание машины безопасности в конце гонки. Но, к сожалению, она так и не появилась», — приводит слова Вассёра Motosport.