Комацу — о выборе пилотов: кто окажется быстрее, тот и будет лучшим вариантом для команды

Руководитель «Хаас» Аяо Комацу заявил, что команда намерена выбирать пилотов на сезон-2027 прежде всего по скорости и результатам.

«Если, например, разница будет составлять одну десятую секунды и пилоты будут очень, очень близки, тогда принадлежность к определённой программе или пакет финансовой поддержки, безусловно, будет иметь значение. Не думаю, что мы окажемся в такой ситуации. Думаю, мы сможем сделать выбор на основании результатов. Мы ещё не завершили всю программу.

Нам действительно нужны два быстрых пилота, потому что это лучший способ развивать команду. Неважно, будут ли это два пилота «Феррари», два пилота «Тойоты» или два пилота «Макларена». Леонардо Форнароли ведь пилот «Макларена», верно? Но, честно говоря, это не имеет значения. Кто окажется быстрее, тот и будет лучшим вариантом для команды.

И снова: всем 400 сотрудникам, которые здесь работают, нужно понимать, что мы выбрали лучших доступных нам пилотов, чтобы эти двое могли выжать максимум из машины. Представьте, что вы берёте пилота, который уступает полсекунды, но получаете за это дополнительные деньги. Это никого не будет особенно мотивировать. И ещё одно место в чемпионате. Это довольно большие деньги, правда? Для нас, как я уже сказал, принцип остаётся неизменным. Я всегда говорил, что мы выбираем пилотов по результатам. Именно этим мы и занимаемся», — приводит слова Комацу Motorsport.