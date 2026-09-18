Мекис оценил прогресс Лоусона после гонок за «Ред Булл» в нынешнем сезоне

Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекис считает, что Лиам Лоусон заметно прибавил после возвращения в «Рейсинг Буллз» в сезоне-2025. Напомним, новозеландец заменяет повредившего руку Исака Хаджара.

«Думаю, он проделал очень хорошую работу. Мы все понимаем, насколько сложно перейти в другую команду, пересесть в другую машину, и, думаю, он сделал это максимально хорошо, насколько мы могли ожидать. Он набрал очень важные очки, заняв шестое место. То же самое он сделал в Зандворте, а в Монце мог добиться похожего результата, если бы не столкновение с Нико [Хюлькенбергом] и повреждение переднего антикрыла. Думаю, он проделал очень хорошую работу. Это совершенно другая картина по сравнению с первыми гонками 2025 года, когда он выступал в команде. Мы благодарны ему и довольны этим.

Думаю, он продолжил развиваться как гонщик и очень сосредоточен. Он определённо смог, не знаю, прилагает ли он для этого какие-то особые усилия или нет, но ему удалось сохранить простоту во взаимодействии с командой, а также в работе над собственными результатами и результатами машины, поэтому он сосредоточен на самом важном. Он старается правильно работать над основами, и, конечно, это приносит ему результат. Получив больше времени за рулём машины, он, возможно, сможет выйти на новый уровень тонкости в работе. Но да, думаю, такой подход оказался очень, очень, очень сильным», — приводит слова Мекиса PlanetF1.