Макс Ферстаппен посоветовал Андреа Кими Антонелли не переживать из-за борьбы за титул

Четырёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен дал совет пилоту «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли, который лидирует в чемпионате с отрывом в 81 очко, не переживать из-за борьбы за титул и продолжать соревноваться в том же духе.

«Кими просто нужно продолжать делать то, что он делает. Всё замечательно, у него отлично получается. Ему не стоит слишком сильно переживать по этому поводу, хотя думаю, он и не переживает. Он просто стабильно показывает результат, уверенно выступает и набирается всё больше опыта. Он по-прежнему молод и находится в самом начале карьеры, но сейчас просто летит — у него всё получается. Поэтому ему не стоит ничего усложнять. Он этого и не делает. Вокруг него много хороших людей, которые понимают, что ему нужно. Так что всё складывается отлично», — приводит слова Ферстаппена издание RacingNews365.