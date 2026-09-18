Алексей Шендюков выиграл домашний финальный этап Yuka Drive Gymkhana PRO в Витебске

Финальный этап Yuka Drive Gymkhana серии PRO, анонсированный ранее на «Чемпионате» как решающая дуэль россиянина Аркадия Цареградцева и белоруса Алексея Шендюкова, действительно завершился их очной встречей, победу в которой одержал представитель Беларуси.

На четвёртый этап в Витебске приехали 52 пилота из России и Беларуси. Соревнования прошли на площадке Летнего амфитеатра в рамках чемпионата Республики Беларусь по джимхане. Поэтому вместе с привычным для серии PRO заднеприводным классом на трассу вышли ещё и переднеприводные автомобили.

Фото: Yuka Drive Gymkhana

В квалификации RWD быстрейшим стал Аркадий Цареградцев (Сочи) — 1:35.707. Второе время показал местный пилот Алексей Шендюков (Витебск) — 1:37.250, третье — Никита Князев (Москва) — 1:37.274. Князев уступил Шендюкову всего 24 тысячные секунды, причём выступал на самой маломощной машине сезона. В FWD квалификацию выиграл Евгений Цедрик (Минск) — 1:35.748. В воскресенье после тренировок, официального открытия и парада пилотов началась основная часть соревнований. В RWD в сетку на выбывание прошли 32 участника, в FWD — восемь.

Перед стартом парных заездов произошло ещё одно важное для местной публики событие: Алексею Шендюкову было присвоено звание мастера спорта Республики Беларусь.

Фото: Yuka Drive Gymkhana

В топ-8 RWD сформировались пары Цареградцев — Скорняков, Хамидуллин — Сахаров, Шендюков — Тихоненко и Князев — Мишустин. В полуфинале Цареградцев прошёл Сахарова — 1:37.161 против 1:52.924. Шендюков оказался быстрее Станислава Мишустина — 1:34.729 против 1:46.193. В заезде за третье место оба пилота получили штрафы, но Сахаров сохранил преимущество над Мишустиным — 1:39.790 против 1:42.423. Так москвич завершил финальный этап первым подиумом в PRO.

Фото: Yuka Drive Gymkhana

А решающий заезд полностью повторил главную интригу, с которой серия приехала в Беларусь. Перед Витебском Цареградцев лидировал после двух побед подряд — в Санкт-Петербурге и Казани, тогда как Шендюков выиграл первый этап