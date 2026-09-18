Правила VSC в Формуле-1 могут скорректировать после ситуации с Норрисом в Испании

Правила виртуального сейфти-кара (VSC) в Формуле-1 будут вынесены на обсуждение команд после ситуации с пилотом «Макларена» Ландо Норрисом на Гран-при Испании. По данным The Race, дискуссия о регламенте VSC почти наверняка будет добавлена в повестку следующего заседания Спортивного консультативного комитета Формулы-1 (SAC).

Норрис шёл к победе в Испании, но гонконтроль объявил VSC через пять секунд после того, как британец миновал въезд на пит-лейн. Это дало всем его преследователям возможность для дешёвого пит-стопа, а сам Норрис вернулся к боксам уже после окончания режима VSC и потерял полные 25 секунд на пит-лейне. Он финишировал третьим.

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла поддержал идею обсудить регламент, заявив, что сообществу Ф-1 стоит задуматься, «оставить всё как есть или ввести способы поддержания большей справедливости». При этом он отметил, что гонконтроль действовал в рамках процедур, а произошедшее — «почти математическое определение невезения».

Среди возможных вариантов изменения правил — продление периода VSC, чтобы все машины успели заехать на пит-стоп, либо закрытие пит-лейна на время VSC. Окончательное решение потребует согласования в SAC, затем одобрения Комиссии Ф-1 и ратификации Всемирным советом по автоспорту ФИА.