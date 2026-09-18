«Серебряной пулей» не станет». Хэмилтон оценил прогресс «Феррари» в обновлении двигателя

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон считает, что команде удалось добиться заметного прогресса в работе над двигателем, несмотря на сохраняющееся отставание от «Мерседеса» на прямых.

«Если посмотреть на Гран-при Италии, на прямых они были быстрее на 0,6 секунды, а на большинстве других трасс преимущество составляет 0,3 или 0,4. Поэтому думаю, мы проделали действительно отличную работу, учитывая это отставание, продолжаем улучшать машину. Мы внесли улучшения в двигатель. Знали, что последнее обновление не станет той самой «серебряной пулей», которая позволит полностью ликвидировать это отставание. Но лично для меня очень позитивно видеть, как постоянно и очень быстро движемся вперёд, это непросто.

Поэтому вместо того, чтобы сосредотачиваться на них, сейчас они не являются для меня главным ориентиром, нам просто нужно сконцентрироваться на том, как мы можем максимально хорошо работать и проводить уикенды наилучшим образом. Потому что будут уикенды, когда они выступят исключительно сильно, а будут и такие, когда они, возможно, допустят ошибки. Пока мы просто сосредоточены на стабильности и стараемся максимально эффективно проводить наши уикенды, возможно, наступит момент, когда сможем воспользоваться их недостатками», — приводит слова Хэмилтона RacingNews365.