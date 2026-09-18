«Отличная работа. Блестящий первый Гран-при». Ваулз — об организации этапа в Мадриде

Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз высоко оценил организацию дебютного Гран-при Испании в Мадриде.

«Прежде всего хочу поздравить организаторов. Это первый год проведения Гран-при, а обычно это означает, что на мероприятии царит некоторый хаос, но в Мадриде этого не было. Более того, я бы сказал, что в будущем это может стать одним из Гран-при, за которыми стоит следить. Полчаса от центра города, столица страны, а если воспользоваться метро, думаю, всего 10 минут.

Огромное пространство, наверное, в 10 раз больше того, которым мы обычно располагаем. У этого есть свои плюсы и минусы. Плюс в том, что здесь можно разместить больше людей. Минус в том, что приходится стирать подошвы обуви, переходя между двумя разными аренами и добираясь до машин.

Что касается самой трассы, как вы видели, она очень техническая, все гонщики отмечали, что это был сложный для них вызов, но при этом приятный. Однако это немного сказалось и на качестве гонок, и я уверен, что организаторы трассы будут думать над тем, как улучшить ситуацию в следующем году. В остальном организаторам можно сказать только одно: отличная работа. Блестящий первый Гран-при», — приводит слова Ваулза Motorsport.