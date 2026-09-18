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ФИА может сменить промоутера WEC. «24 часа Ле-Мана» рискуют выпасть из чемпионата мира

ФИА может сменить промоутера WEC. «24 часа Ле-Мана» рискуют выпасть из чемпионата мира
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Международная автомобильная федерация (ФИА) рассматривает возможность назначить нового промоутера чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC) вместо Автомобильного клуба Запада (ACO). Об этом сообщает Auto Motor und Sport. Контракты, регулирующие сотрудничество сторон, истекли в июне, а переговоры об их продлении зашли в тупик. По данным издания, ФИА готова объявить публичный тендер на проведение чемпионата.

Если Федерация передаст права на продвижение WEC другой стороне без отдельного соглашения с ACO, «24 часа Ле-Мана» перестанут идти в зачёт чемпионата мира. Сама гонка сохранится, поскольку принадлежит ACO.

Сообщается, что ACO при бывшем президенте ФИА Жане Тодте получила более выгодные условия, чем другие промоутеры: меньшие финансовые взносы, влияние на технический регламент высшего класса и присутствие Ле-Мана в календаре. Переизбранный в декабре 2025 года президент ФИА Мохаммед бен Сулайем намерен пересмотреть эти условия, требуя больше денег, полномочий и видимости на этапах. Президент ACO Пьер Фийон, по сообщениям, новые условия отклонил.

Наибольшие риски несут производители, участвующие в классе Hypercar: «Астон Мартин», «БМВ», «Кадиллак», «Феррари», «Генезис», «Макларен», «Пежо» и «Тойота», а также «Форд», который присоединится в 2027 году.

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