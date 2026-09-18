В «Мерседесе» подтвердили, что уже начали разработку машины на 2027 год

«Мерседес» официально начал разработку болида на сезон-2027, хотя текущий чемпионат ещё не завершён. Об этом заявил руководитель команды Тото Вольф.

«Это началось уже давно, задолго до лета», — приводит слова Вольфа издание GPblog.

Новая машина, как ожидается, получит название W18 в соответствии с принятой в команде схемой наименований. При этом «Мерседес» не сосредотачивает все усилия на преемнике W17 — команда планирует внедрить улучшения силовой установки, а также обновления шасси.

В сезоне-2026 осталось провести восемь Гран-при (при условии, что этапы на Ближнем Востоке не состоятся). «Мерседес» лидирует в Кубке конструторов, а пилот команды Андреа Кими Антонелли возглавляет личный зачёт.