Джеймс Ваулз высказался о результатах Гран-при Испании для «Уильямса»

Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз объяснил причины непростого выступления команды на дебютном Гран-при Испании в Мадриде.

«Для нас Гран-при получился сложным, и мы заранее знали, что так будет. Эта трасса лишь подчёркивает проблемы, которые у нас сейчас есть. Мы слишком долго не привносили в машину новых элементов, повышающих её эффективность, и в результате уступили командам, которые находятся рядом с нами. Если говорить подробнее о более мягких составах, которые вы могли видеть, то на мягких и средних шинах у нас возникал грейнинг, когда шина внезапно начинает терять значительно больше эффективности с каждым кругом. Это было заметно на длинных сериях кругов, но не в квалификационном режиме.

А вот жёсткие шины, как вы видели на примере нескольких машин, позволяли проехать на них практически всю гонку. Это было буквально на грани, но всё же на правильной стороне этой грани. Это означает, что «Пиреллли» проделали очень хорошую работу, привезя на этап подходящие шины. Это также означает, что состояние трассы и асфальта было подходящим для них. Как я уже сказал, главная проблема заключается в следующем: давайте подумаем, как в ближайшие годы сделать так, чтобы здесь было больше обгонов», — приводит слова Ваулза Moto