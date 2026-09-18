Херберт: соперничество между Хэмилтоном и Леклером идёт «Феррари» на пользу

Бывший пилот Формулы-1 Джонни Херберт считает, что «Феррари» не стоит вмешиваться в борьбу между Льюисом Хэмилтоном и Шарлем Леклером за статус первого номера.

«В этой скороварке под названием «Феррари» соперничество между Хэмилтоном и Леклером идёт команде на пользу. Это не такое соперничество, в котором есть та неприязнь, которая была между Сенной и Простом. Лично я просто позволил бы им соперничать. Думаю, для команды очень полезно иметь двух пилотов, которые подталкивают друг друга вперёд. Оба пытаются стать первым номером в команде», — приводит слова Херберта итальянское издание FormulaPassion.

Напомним, что ситуация обострилась в Нидерландах после путаницы с временем пит-стопа Леклера и просьбами Хэмилтона его пропустить. На Гран-при Италии монегаск, стартовавший третьим, жёстко защищал позицию от британца в первом повороте, вытеснив напарника на гравий. Хэмилтон откатился на 10-е место.