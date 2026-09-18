Бывший гоночный директор Формулы-1 Майкл Маси перешёл в GT World Challenge

Бывший гоночный директор Формулы-1 Майкл Маси назначен руководителем спортивных операций SRO Motorsports Australia, которая проводит GT World Challenge Australia и GT4 Australia.

«Для меня это невероятно захватывающая возможность стать частью следующей главы в истории SRO Motorsports Australia. Я с нетерпением жду возможности продолжить отличную работу, которую команда уже проделала, и особенно Аби [Хэй].

GT-гонки в Австралии сейчас постепенно набирают популярность, и я уверен, что существует множество возможностей развивать уже заложенную прочную основу. С нетерпением жду работы со всеми участниками этого процесса и надеюсь реализовать ряд позитивных инициатив, которые помогут дальнейшему развитию этого вида спорта и принесут пользу гонщикам, командам и всем нашим партнёрам», — приводит слова Маси издание SpeedWeek.

Маси приступит к своим обязанностям немедленно, чтобы пройти передачу дел, а с сезона-2027 займёт должность на постоянной основе. В переходный период он будет присутствовать на двух последних этапах Shannons SpeedSeries этого года, начиная с гонки на «Сидней Моторспорт Парк» в эти выходные. В его обязанности войдут правила и регламенты GT World Challenge Australia и GT4 Australia, соблюдение стандартов SRO Global, надзор за стюардами, гоночным директором и другими официальными лицами гонок, а также внедрение международных практик, применяемых в других сериях SRO.