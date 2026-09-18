Руководитель «КАМАЗ-мастер» Николаев рассказал, что команде ответили организаторы «Дакара»

Руководитель «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев раскрыл, что организаторы «Дакара» пока не готовы допустить заводскую российскую команду к участию в ралли из-за действующих санкционных ограничений.

«Все знают, что спортивный мир дал добро российским спортсменам на участие в международных гонках с флагом России и с гимном России. Но, к сожалению, пока не открываются дороги для заводских команд, которые сегодня под санкциями. Мы, конечно же, не расслабляемся и не сдаёмся. Всё равно боремся, чтобы скорее вернуться и участвовать.

Мы делаем всё возможное, хотя нам и ответили организаторы ралли «Дакар» A.S.O., что, к сожалению, пока ситуация касательно санкций на заводские команды не стала легче. Нам дали понять, что ворота пока не открыты для заводских команд — только для частников, «личников». Что ж, будем радоваться хотя бы за тех российских спортсменов, которые будут нести наш флаг и гимн на «Дакаре», — передаёт слова Николаева корреспондент «Чемпионата» Михаил Дубовский.