Росберг рассказал, при каком раскладе Антонелли может начать «паниковать» из-за титула

Чемпион Формулы-1 2016 года Нико Росберг предупредил, что пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли может оказаться под растущим давлением в борьбе за титул в сезоне-2026, если улучшения «Макларена» и «Феррари» вернут его в плотную группу.

«Худший сценарий — если вдруг «Макларен» начнёт немного отрываться, а «Феррари» тоже прибавит, и Кими начнёт понемногу откатываться в середину пелотона. Это похоже на то, что происходило со мной в чемпионский год. Я начал выступать не так хорошо и в последних четырёх гонках стал откатываться в середину пелотона.

В каждой из этих гонок, включая Мексику, я до самого конца квалификации находился в борьбе. В Мексике вплоть до последнего момента в третьем сегменте вообще был только шестым. В каждой из этих гонок в какой-то момент я был третьим, а не вторым, и [Макс] Ферстаппен врезался в меня практически в каждой гонке.

Поэтому, если он снова начнёт хотя бы немного откатываться в середину пелотона, риск просто возрастает, и ты начинаешь всё больше и больше паниковать из-за происходящего», — приводит слова Росберга издание Motorsport.