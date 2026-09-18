Култхард назвал по-настоящему удивительным желание Хэмилтона продолжать выступать в Ф-1

Бывший пилот Формулы-1 Дэвид Култхард удивился тому, что семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон после стольких лет в чемпионате и многочисленных успехов по-прежнему сохраняет мотивацию продолжать карьеру.

«Считаю по-настоящему удивительным, что после всех этих лет и всех этих успехов он всё ещё хочет выходить на старт. В этом году по результатам он опережает Шарля в чемпионате. Мы постоянно говорим, что данные не лгут. В «Феррари» он чаще был более сильным пилотом. Теперь мы знаем, что это изменение регламента сделало машины более подходящими для одних пилотов, чем для других, честно говоря, я до сих пор не совсем это понимаю, ведь всё равно есть руль, газ и тормоз.

Но Льюис по-прежнему находится на очень высоком уровне. Откуда у него эта потребность? Почему она у него есть? Потому что даже если он завоюет восьмой титул… Мне не нужно, чтобы он стал восьми- или девятикратным чемпионом мира, чтобы сказать: «Этот парень умеет управлять машиной». Он уже это заслужил. И будет заслуженно носить этот статус всю оставшуюся жизнь», — сказал Култхард в подкасте Up To Speed.