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«Поговорили как взрослые люди». В «Дукати» уладили инцидент с пилотом Франческом Баньяей

«Поговорили как взрослые люди». В «Дукати» уладили инцидент с пилотом Франческом Баньяей
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Спортивный директор «Дукати» Мауро Грассилли заявил, что инцидент с участием пилота команды Франческо Баньяи произошёл в среду вечером и был улажен.

«Мы его выслушали. Как взрослые люди мы встретились с Пекко, поговорили вчера вечером за ужином в довольно спокойной, расслабленной обстановке. Мы всё прояснили. Естественно, всем неприятно. Пекко сказал и сегодня: он не хотел говорить то, что попало на камеры. Он сказал то, что думал, мы с ним согласны. Мы работаем, работаем и будем работать до Валенсии, чтобы постараться дать Пекко то, что ему нужно. Мы профессионалы, и он тоже», — приводит слова Грассилли издание FormulaPassion.

Ранее видео, в котором Баньяя откровенничал с пилотом Фабио Ди Джаннантонио, разлетелось по социальным сетям и вызвало недовольство двукратного чемпиона мира. Баньяя упрекнул DAZN España, заявив, что его слова были показаны «вне контекста» и что видео неполное. Он также назвал публикацию этих кадров «неуважительным» жестом.

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