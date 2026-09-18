Колтон Херта серьёзно рассматривает вариант вернуться в США после неудачного сезона в Ф-2

Американский гонщик Колтон Херта может отказаться от дальнейшей попытки пробиться в Формулу-1 и после завершения сезона-2026 вернуться в IndyCar, сообщает GPblog.

Херта перешёл в европейский чемпионат в этом году после нескольких успешных сезонов в IndyCar. При поддержке «Кадиллака» американец рассчитывал набрать необходимое количество очков для получения суперлицензии ФИА и в дальнейшем попасть в Формулу-1. Однако выступления за Hitech складываются значительно хуже ожиданий. Как отмечает источник, он так и не смог адаптироваться к особенностям европейских гонок. После прошедших этапов американец занимает 19-е место.

Кроме того, Херта уже не сможет набрать в Формуле-2 необходимое количество очков для получения суперлицензии. В конце года у американца также сгорят 30 ранее набранных очков, из-за чего получение права выступать в Формуле-1 в 2027 году станет для него ещё более сложной задачей.

По информации, полученной в паддоке Формулы-1 в Мадриде, после окончания сезона Херта рассматривает возвращение в США и рассчитывает получить место в IndyCar. При этом свободных вакансий в чемпионате осталось немного, поскольку составы на следующий год пока не определили преимущественно небольшие команды. Отметим также, что «Чип Ганасси» ещё не объявила, кто заменит ушедшего в «Макларен» Скотта Диксона.

На фоне неопределённости вокруг будущего Херты в паддоке Формулы-1 всё чаще упоминается Джек Кроуфорд как возможная замена американцу в «Кадиллаке». Кроуфорд обладает суперлицензией и сейчас является тестовым и резервным пилотом «Астон Мартин». При этом «Кадиллак», как отмечает источник, хотел бы видеть в составе команды американского гонщика вместе с Серхио Пересом и Валттери Боттасом.

GPblog обратился к «Кадиллаку» за комментарием, однако команда отказалась обсуждать слухи, связанные с будущим Херты.