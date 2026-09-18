Антонелли: отец помогает мне не отрываться от реальности и не стесняется делать замечания

Лидер чемпионата Формулы-1 в сезоне-2026 пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли рассказал, что не теряет концентрации на фоне лидерства в чемпионате, и отметил роль отца в этом.

«Мне повезло, что меня окружают действительно замечательные люди. У меня невероятная команда, которая меня поддерживает, и отличная семья. Особенно мой отец помогает мне не отрываться от реальности. Когда он видит, что я начинаю немного сбиваться с пути, он не стесняется сделать мне замечание или просто сказать, чтобы я вернулся на землю.

Со своей стороны, как я уже много раз говорил, я просто стараюсь выкладываться на максимум в каждой гонке и каждый раз, садясь за руль, ехать настолько быстро, насколько это возможно. А где окажемся в конце года, посмотрим. Но я точно не хочу всё усложнять или выходить на трассу с мыслями о чемпионате и результате. Я просто пилотирую и отдаю максимум», — приводит слова Антонелли издание FormulaPassion.