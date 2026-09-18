Антонелли не исключил ухода из «Мерседеса»

20-летний пилот «Мерседеса» итальянец Андреа Кими Антонелли заявил, что не исключает ухода из немецкого коллектива в будущем.

«Сейчас мне хорошо там, где я есть. Очень рад, что нахожусь в «Мерседесе», в том числе потому, что чувствую, что должен вернуть им долг за все возможности, которые они мне предоставили. Именно в этой команде поверили в меня, когда мне было всего 12 лет. Они сопровождали меня на этом пути роста, и я надеюсь добиться с ними многих успехов в будущем. Потом будет видно. Ничего не исключаю, но сегодня цель — побеждать как можно больше с «Мерседесом», — приводит слова Антонелли издание La Gazzetta dello Sport.