Фернандо Алонсо: начало сезона стало шоком, но я с оптимизмом смотрю в будущее

Гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо высказался о результатах команды в начале сезона-2026.

«Мы все настроены оптимистично. Команда оказалась в худшем положении, чем ожидалось. Такова реальность. Пожалуй, поначалу это стало шоком – осознать, что мы пошли в неверном направлении. Но плюс команды и проекта в том, что у нас очень и очень талантливые специалисты, лучшая инфраструктура, а также мотивация – мы хотим стать претендентами на титул в будущем.

После первого или второго дня стало понятно, в каком направлении необходимо двигаться. Также было ясно, что каждый сотрудник готов сделать всё необходимое ради улучшения ситуации. И да, мы согласились отложить [обновления] до второй половины сезона. Старт сезона вышел тяжёлым, но не из-за того, что люди не пытались исправить положение. Это был просто вопрос времени. Поэтому я с оптимизмом смотрю в будущее», – сказал Алонсо в видео, опубликованном на YouTube-канале команды.