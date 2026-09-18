Антонелли: мы с Расселлом хотим побеждать друг друга, но не желаем внутреннего раскола

20-летний пилот «Мерседеса» итальянец Андреа Кими Антонелли рассказал о своих взаимоотношениях с британским напарником Джорджем Расселлом.

«Между нами очень большое соперничество. Я не отрицаю, что мы хотим побеждать друг друга каждый раз, когда выезжаем на трассу, но между нами всегда есть уважение. Отношения с прошлого года изменились, но остаются позитивными, потому что мы оба хорошо понимаем, насколько важно поддерживать хорошую атмосферу в команде. Меньше всего мы хотим внутреннего раскола. Мы не лучшие друзья, но я считаю, что Джордж — великолепный пилот, очень разносторонний и весьма быстрый», — приводит слова Антонелли портал Automoto.it.