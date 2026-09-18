«Феррари» приняла решение по двигателю Леклера, с которым он попал в аварию в Монце

Рентгеновские исследования подтвердили, что силовая установка болида пилота «Феррари» монегаска Шарля Леклера, которая использовалась в его машине во время серьёзной аварии на Гран-при Италии, подлежит восстановлению. Об этом сообщает Motorsport Italia.

При этом технический регламент Ф-1 не позволяет механиками «Феррари» запустить двигатель, чтобы окончательно проверить его состояние и убедиться в отсутствии проблем с отдельными компонентами.

Поэтому, скорее всего, на предстоящем Гран-при Азербайджана данный двигатель будет использован лишь в свободных практиках. А перед квалификацией команда, вероятно, поставит новую силовую установку, из-за чего Шарль получит штраф и начнёт гонку с последнего места.