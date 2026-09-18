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Моуринью рассказал, чему футболистам стоит поучиться у пилотов Формулы-1

Моуринью рассказал, чему футболистам стоит поучиться у пилотов Формулы-1
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Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью заявил, что гонщики Формулы-1 являются примером для футболистов и что в Ф-1 есть чему поучиться в подходе к ключевым моментам.

«Знаете, и там, и здесь присутствует огромное давление. Если мы говорим о спорте высочайшего уровня, огромное давление неизбежно. Но мне кажется, что [Ф-1] на шаг вперед нас, если говорить о подходе к ключевым моментам. Мы слишком сильно отгораживаемся друг от друга – в том числе из-за традиций.

[Пилоты] находятся под огромным давлением, но до того [как сесть в кокпит] они вместе – встречаются с людьми, выполняют PR-обязательства, общаются с прессой. Считаю, нам есть чему поучиться: они могут быть расслаблены, а через полчаса рисковать жизнью в болиде», – приводит слова Моуринью официальный сайт Формулы-1.

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