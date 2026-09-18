Тото Вольф рассказал о своём опыте борьбы с депрессией

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф рассказал о своём опыте борьбы с депрессией.

«Не хочу переставать думать о том, что завтра может случиться что-то плохое. Это не значит, что я несчастный. Просто такой подход помогает мне поддерживать скептицизм. Разговор с другим человеком оказался для меня способом скорее преодолеть прошлые травмы и эмоции, которые я не мог проанализировать. Как говорил Льюис [Хэмилтон], я страдал от периодов депрессии с 18 лет. Я не мог понять, что это было, почему чувствовал себя так мрачно.

И когда ситуация настолько усугубилась, что я больше не мог держать это в себе, я начал посещать психиатра и психолога – и это действительно помогло мне разобраться, почему я себя так чувствовал и как можно использовать имеющиеся у меня возможности для самоанализа без погружения в страдания. Что именно я чувствовал в такие моменты? Я не мог нормально спать, просыпался с чувством тьмы… это очень сложно описать. Было чувство, что у меня нет надежд на будущее.

Мне кажется, кто-то посмотрит на меня и скажет, что у него нет таких проблем, как у меня. И я понял, что наличие такой чувствительности – это суперспособность. Она может стать твоей слабостью, потому что ты уязвим, однако в то же время она даёт тебе возможность чувствовать атмосферу. Ты легко можешь понять другого человека и то, на чем строится ваше общение.

Ты гораздо лучше чувствуешь чужое настроение – и это помогает в управленческих делах, поскольку ты заботишься о каждом сотруднике. Даже если ты не можешь увидеть свет в конце тоннеля из-за того, что всё плохо, то [нужно помнить, что] всё всегда заканчивается. Порой мне казалось, что у этого чувства нет конца. Меня поддерживали друзья и семья.

Сьюзи [жена Тото] просто замечательная: она поддерживала систему, пока я не мог этим заниматься. Но всё всегда заканчивается. Это этап жизни, который может длиться дни, недели, месяцы или, может, даже больше года. Если вы готовы посмотреть на себя и поговорить с кем-то, обратиться за профессиональной помощью, а не пойти в паб, чтобы выпить пять кружек пива с приятелем, который без понятия, что происходит, то поговорите с кем-нибудь, и всё пройдёт», – приводит слова Вольфа портал GP Blog.