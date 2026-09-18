15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Херберт: Ладно Норрис достиг уровня Ферстаппена и не получает заслуженного признания

Херберт: Ладно Норрис достиг уровня Ферстаппена и не получает заслуженного признания
Комментарии

Бывший пилот Формулы-1 Джонни Херберт с восхищением высказался насчёт выступления чемпиона Формулы-1 в составе британской команды «Макларен» Ландо Норриса на Гран-при Испании, а также отметил его совершенствование.

Формула-1 2026. Этап 14, Мадрид, Испания
Гран-при Испании. Гонка (66 кругов, 307.236 км)
13 сентября 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:34:23.754
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+4.351
3
Ландо Норрис
McLaren
+5.089

«Главный фактор для меня — то, как пилотирует Ландо. Он не получает заслуженного признания за своё блестящее выступление. Я думаю, Ландо сейчас выжимает максимум из этой машины. Теперь он достиг уровня Макса. Я искренне убеждён, что сейчас они соревнуются на равных. До сих пор ему не хватало стабильного темпа, а в этом году мы увидели, что он способен его демонстрировать», — приводит слова Херберта портал Speedweek.

Материалы по теме
Мог ли «Макларен» спасти гонку Норриса и кто виноват в инцидентах на трассе? Разбор
Эксклюзив