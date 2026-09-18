Херберт: Ладно Норрис достиг уровня Ферстаппена и не получает заслуженного признания

Бывший пилот Формулы-1 Джонни Херберт с восхищением высказался насчёт выступления чемпиона Формулы-1 в составе британской команды «Макларен» Ландо Норриса на Гран-при Испании, а также отметил его совершенствование.

«Главный фактор для меня — то, как пилотирует Ландо. Он не получает заслуженного признания за своё блестящее выступление. Я думаю, Ландо сейчас выжимает максимум из этой машины. Теперь он достиг уровня Макса. Я искренне убеждён, что сейчас они соревнуются на равных. До сих пор ему не хватало стабильного темпа, а в этом году мы увидели, что он способен его демонстрировать», — приводит слова Херберта портал Speedweek.