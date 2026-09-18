«Антонелли его превзошёл. Такое не проходит бесследно». Экс-пилот Ф-1 — о Джордже Расселле

Бывший пилот Формулы-1, а ныне эксперт Марк Зурер высказался насчёт положения пилота «Мерседеса» британца Джорджа Расселла в чемпионате.

«Нельзя забывать: Джордж легко держал Льюиса Хэмилтона под контролем. Тут можно представить, что может прийти ему в голову: «Если у меня будет правильная машина, если я уже побеждал Хэмилтона, кто вообще сможет меня победить?»

Теперь Джордж пережил шок от того, что этот молодой парень его превзошёл. Это тяжело, и не проходит бесследно. В такой момент ты, возможно, пытаешься работать на максимум, атакуешь на пределе. И я часто вижу, как его болид заносит. Это происходит однозначно из-за того, что Джордж работает на пределе возможного.

И я считаю, что при таком стиле пилотирования ты не едешь быстрее, а наоборот — теряешь время. Но по ощущениям хочется тормозить ещё позже, проходить поворот ещё быстрее и пытаться отыграть время. Это, конечно, рискованно, и даёт небольшую прибавку к скорости. И вероятность совершить ошибку здесь выше», — приводит слова Зурера портал Motorsport-Total.com.