Нико Хюлькенберг ответил на вопрос, собирается ли выступать в Ф-1 до 45 лет

39-летний пилот «Ауди» Нико Хюлькенберг поделился мыслями насчёт того, готов ли продолжить выступать в Формуле-1 до 45 лет.

«Могу ли себе представить, что продолжу выступать до 45 лет, как Алонсо? Это очень впечатляет. Фернандо по-прежнему выступает очень хорошо. Дело в том, что в гонках секундомер никогда не лжёт. Пока он показывает хорошее время, а я счастлив и мотивирован делать эту работу… потому что требуется много усилий и много энергии, чтобы выдавать такой уровень результатов и делать всё необходимое. Пока это остаётся так, я буду рад продолжать. Но я не знаю, когда это изменится», — приводит слова Хюлькенберга издание Mundo Deportivo.