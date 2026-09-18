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Фото: Гэри Андерсон предложил новую схему «Мадринга» с двойным пит-лейном

Фото: Гэри Андерсон предложил новую схему «Мадринга» с двойным пит-лейном
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Технический эксперт и бывший технический директор ряда команд Формулы-1 Гэри Андерсон предложил ряд изменений в конфигурацию трассы «Мадринг», где на прошлой неделе состоялся Гран-при Испании.

Формула-1 2026. Этап 14, Мадрид, Испания
Гран-при Испании. Гонка (66 кругов, 307.236 км)
13 сентября 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:34:23.754
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+4.351
3
Ландо Норрис
McLaren
+5.089

«Вот моё предложение: избавиться от поворотов 5 и 5a и превратить участок в один большой изгиб вместо шиканы. Это означает, что в седьмом повороте будет возможность перетормозить соперника. Затем убрать 11-й поворот, чтобы увеличить скорость въезда в 12-й. Если хочется сделать сложный поворот, пусть он будет по-настоящему сложным! Заменить 16-й, 17-й, 18-й и 19-й повороты на одну затяжную дугу в духе «Курва Гранде» в Монце и сделать там третью зону для активной аэродинамики.

Фото: The Race

И, наконец, совсем чудное предложение: повторить то, что сделали на автодроме «Поль Рикар» более 50 лет назад, и создать двойной пит-лейн с мостом посередине. Так можно было бы перейти от самого длинного пит-лейна в Ф-1 к самому короткому. Убеждён, что в сочетании с выбором более мягких покрышек это приведёт к увеличению количества пит-стопов. Чтобы потенциальная разница во временах пит-стопов не так сильно сказывалась, пусть пять топ-команд используют одну секцию, а остальные шесть – другую. Хотя вполне уверен, что современные симуляции способны всё уравнять с высокой точностью, а оптимизировать можно уже на месте, просто сместив линии ограничения скорости на въезде на пит-лейн», – приводит слова Андерсона портал The Race.

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