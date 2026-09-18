Инсайдер сообщил детали процесса выбора состава пилотов в «Хаасе» на сезон-2027

Известный автоспортивный журналист и эксперт британец Джо Сейвуд сообщил, что Эстебан Окон в грядущем сезоне покинет коллектив «Хаас», однако владелец команды Джин Хаас ещё не принял решения насчёт состава пилотов на сезон-2027.

«На Джина тоже оказывается давление. Есть «Феррари», которая стоит за Берманом и хочет также повысить Рафаэла Камару из Формулы-2 — он ещё один молодой пилот «Скудерии». Они готовы платить. Возможно, дело также в поставке деталей и комплектующих по более низким ценам. Это взаимовыгодная сделка.

Джин не хочет, чтобы его коллектив становился младшей командой как «Феррари», так и «Тойоты». В конце концов, у него есть всего два места, которые можно «выгодно продать», если так можно сказать. Для него неприемлемо, если сразу оба пилота будут связаны с «Феррари». А если он примет кандидата от «Тойоты», то получится так, что оба пилота «Хааса» будут представлять кого-то другого, а не его.

Есть Джек Дуэн, который является резервным пилотом, [но] за ним нет денег. Может, немного и есть, но мало. Есть также Форнароли, который является чемпионом Формулы-2 и Формулы-3, но ему некуда идти. Думаю, на место есть пять кандидатов, и им нужно решить, что они хотят делать, но это решение очень многое скажет о том, что думает Джин.

Хочет ли он постепенно превратить команду во что-то большее и лучшее или же просто хочет стать клиентской командой? Для него это ключевой момент. В ближайшие дни они ожидают решения», — приводит слова Сейвуда портал F1oversteer.